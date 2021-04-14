В прошлом году американская компания по производству еды и напитков Busch Beer объявила, что расширяет свою деятельность и предложила собачье пиво. И теперь ей нужен идеальный кандидат из царства собачьих, чтобы дегустировать этот отвар.

Busch Dog Brew – собачье пиво от Буша. Но не волнуйтесь, варево не содержит ни алкоголя, ни хмеля, ведь готовится только на бульоне из свиных костей, воды, овощей, трав и специй.

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Недавно компания объявила, что расширяет свою команду высшего руководства и ищет одного особого пса на должность главного дегустатора. Вакансия предполагает зарплату в размере 20 000 долларов, медицинское обслуживание (страхование домашних животных) и опционы (бесплатное пиво Busch Dog Brew).

Обязанности дегустатора включают расширение портфеля вкусов Dog Brew, тестирование вкуса и контроль качества. Также он должен выступать как представитель бренда и создатель выбранного контента в социальных сетях Busch.

Вы несете единоличную ответственность за то, чтобы поддерживать отличный вкус Буша, исследовать новые вкусы, заниматься домашними проектами. Ваш лай должен быть таким же хорошим, как и ваш прикус,

– говорит "работодатель" собачкам в рекламном видео.

Владельцам собак, которые хотят, чтобы их пушистые друзья стали кандидатами на должность дегустатора, достаточно разместить в социальных сетях Busch Dog Brew фото и квалификацию своего питомца с хештегом #BuschCTOcontest до 28 апреля 2021 года. Требования к кандидату не прихотливы – владение изысканным вкусом и отличным обонянием.

Чтобы получить работу, ваш пес должен обладать утонченным вкусом, отличным обонянием и должен быть "очень хорошим" мальчиком или девочкой,

– говорится в заявлении о должности.