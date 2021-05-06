Полутораметровый аллигатор испугает кого угодно. Поэтому жители попрятались по домам и вызвали Лигу спасения животных штата Айова.

Ранее "Страшный зверь" на дереве, наводивший страх на жителей Кракова, оказался круассаном

Сотрудники службы охраны животных прибыли на вызов. И жители с нетерпением ждали, пока офицер службы осматривал рептилию. Его удивлению не было предела, ведь грозный полутораметровый аллигатор оказался плюшевым. Игрушку забрали в офис службы охраны животных, чтобы она никого больше не пугала.

Жители жилого комплекса в Де-Мойне были поражены, увидев большую рептилию, которая отдыхала на стоянке. Они немедленно сообщили об этом и с тревогой ждали, пока не прибудет наш сотрудник службы охраны животных. В то время как их страх был реальным, аллигатор оказался не настоящим. Большое чучело аллигатора теперь находится в безопасности под опекой службы охраны животных ARL.