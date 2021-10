Рік тому ніхто не міг подумати, що проста іграшка з гумових бульбашок стане такою відомою. Тепер чи не в кожної дитини є славнозвісний поп-іт.

Насправді поп-іт – не новий винахід. Історія іграшки-антистресу почалась далекого 1975 року.

Історія створення

Оригінальний поп-іт розробило подружжя ізраїльських дизайнерів ігор – Тео та Ора Костери. Вони створили майже 200 ігор, відомих в усьому світі. Найпопулярніша з них – гра "Вгадай, хто?", де гравці мають розпізнавати різні обличчя.

Переживши Другу Світову війну, у 1955 році Тео рушив на мотоциклі до Ізраїлю, де згодом зустрів свою майбутню дружину та колегу – Ору. Подружжя придумало об'єднати свої імена та створити нову компанію під назвою Theora Design.



Подружжя Костерів, винахідників поп-іту/ Фото Theora Design

Відпочатку вони займались продажем невеличких речей, які зазвичай використовувались як безкоштовні подарунки в більших компаніях. Найуспішнішим товаром пари стали палички для морозива, які можна було використовувати як деталі конструктора. Заробивши достатньо коштів цим бізнесом, подружжя змогло сконцентруватися на створенні ігор.

Весела іграшка з сумною передісторією

Насправді ідея поп-іту з'явилася в Ори Костер після смерті її сестри. Вона померла від раку грудей 1974 року, після чого уві сні Ора побачила концепт поп-іту.

Вона сказала: "Тео, уяви собі велике поле грудей, жіночих грудей, в яких можна натискати на сосок". Вона була дуже відкритою і могла сказати кому завгодно усе, що спадало їй на думку,

– розповів нинішній керівник компанії Theora Design та син відомого подружжя Боаз Костер.

Костер-молодший зазначив, що Ора підійшла до свого чоловіка та запропонувала зробити килим із сосків. на які можна буде натискати з одного боку на інший. Тео послухав дружину та зробив саме це.

Пара змогла розробити декілька прототипів поп-іту, проте ідея не викликала ажіотажу. Частково це було зумовлено тим, що силіконової гуми, з якої роблять сучасні іграшки, тоді ще не винайшли.

Сорок років антистрес чекав свого часу, аж поки діти дизайнерів, Гідеон та Боаз, не вирішили укласти угоду з монреальською ігровою компанією Foxmind. Відтоді, з 2014 року, почалася розробка оновлених поп-ітів.

Оригінальна концепція поп-іт 1975 року/ Фото Theora Design

Іграшки вирішили назвати Last One Lost. Правила були прості: двоє гравців мають по черзі натискати бульбашки та намагаються не натрапити на останню.

З 2019 року іграшки почали продавати в американських магазинах Target. Продажі не були надто великими до того часу, як в мережі не з'явилося кілька відео.

Як мавпа створила сенсацію

Незабаром у TikTok та Youtube поширилося відео, де маленька мавпочка грається з іграшкою-антистресом: натискає на бульбашки, а потім перегортає гру та тисне з іншого боку.

Відео набрало понад 500 мільйонів переглядів, та викликало надзвичайну цікавість до “нової” іграшки.

Винуватицею поп-ітного буму стала мавпа-інфлюенсерка на ім'я Гейтлін Рей, яка живе в США зі своїми власниками - Джессікою Лачер та її чоловіком Полом. Подружжя має свою ферму та керує зрошувальною компанією у Північній Кароліні.

Хтось надіслав їй поп-іт на день народження. Тоді ми його вперше побачили. Я не знаю, чи був це оригінал чи щось інше, але потім їх почали виготовляти різні бренди, і всі її фани продовжували їй їх надсилати,

– розповіла Джессіка.

Власниця мавпочки зазначила, що тепер у них стоять цілі коробки з поп-ітами, які надсилають фанати з усього світу.

Що відомо про мавпочку Гейтлін Рей TikTok – майже 8 мільйонів підписників. Гейтлін Рей – бура чорноголова капуцинка. Тварина родом з Південної Америки. Мавпочці вже виповнилося 8 років. Загалом представники її виду живуть 25-30 років. Найстарший капуцин в світі прожив аж 32 роки. Гейтлін має акаунти в інстаграмі, тіктоці та ютубі. Найбільше фолловерів вона має в мережі

Неоригінальне розмаїття

Наразі чи не в кожному магазині можна придбати поп-іт на будь-який смак: єдиноріг, ананас, сердце, зірка, Мікі-Маус і багато інших. Проте жодна з цих іграшок не має ліцензії Foxmind або Theora Design.

Рівень продажів становить від 500 мільйонів до мільярда поп-ітів.

"99,99% з них – підробки", – зазначає Гідеон Костер.

У багатьох випадків офіційних іграшок немає взагалі. Навіть шукаючи в інтернеті, важко знайти оригінальні поп-іти торгових марок Last One Lost і Go Pop!

Нині брати Костери працюють над інноваційними дизайнами іграшок. Таким чином вони намагаються боротися з підробками.

