Початково ці іграшки створили для дітей ще кілька років тому, але завдяки соціальним мережам, зокрема й тіктоку, ними зацікавилися і дорослі. У 2021 році сімпл-дімпл та поп-іт стали новими спінерами – рівень їхньої популярності неможливо переоцінити.

Це цікаво Lego випустить новий конструктор по серіалу "Друзі": детальні фото

Сімпл-дімпл та поп-іт часто плутають, адже обидві іграшки доволі схожі за принципом дії. Проте між ними все-таки є певні відмінності. Які саме – розповідають Розваги 24.

Поп-іт



Найтрендовіша іграшка 2021 року / Фото Estore

Дослівний переклад назви Pop It – "лопни мене". Ці іграшки схожі на форми для льоду, але мають інше призначення. З силіконовими бульбашками поп-іт можна гратися нескінченно – при натисканні їх просто видавлюють в інший бік. Потім іграшку можна перевернути, і розпочати спочатку.

Поп-іт створили для розвитку мілкої моторики і концентрації у дітей. Але набагато частіше їх використовують для досягнення антистрес-ефекту.

Як працює іграшка поп-іт: дивіться відео

На хвилі популярності виробники поп-ітів почали випускати іграшки різних форм, розмірів та кольорів. Крім того, їх роблять частинами й інших аксесуарів, зокрема чохлів для мобільних телефонів та інших пристроїв.



Іграшки поп-іт різних форм / Фото Funky Fidgets Shop

Сімпл-дімпл



Різноманітні сімпл-дімпли / Фото AliExpress

Назва іншої іграшки Simple Dimple дослівно означає "проста ямка". Ці іграшки дуже схожі на поп-іти, але зазвичай вони меншого розміру. Бульбашок на сімпл-дімплах також менше, але вони можуть бути різного розміру та форми, тоді як на поп-ітах виямки однакові. Доволі часто до сімпл-дімпл прикріплять карабін або кільце, щоб іграшку можна було кудись причепити та носити із собою.

Як працюють іграшки сімпл-дімпл: дивіться відео

Чому поп-іт та сімпл-дімпл стали такими популярними

Попри те, що поп-іти та сімпл-дімпли з'явилися у магазинах іграшок ще з початку 2010-их років, їхні продажі почали приносити вражаючі прибутки у квітні – травні 2021 року.

Добірка відео про поп-іт і сімпл-дімпл з тіктоку

Такою популярністю ці іграшки завдячують тіктоку. Незрозуміло хто і чому почав показувати їх у мережі, але на цей момент ролики із гештегами #popit та #simledimple сумарно назбирали кілька мільярдів переглядів. Тіктокери публікують відео, в яких показують свої іграшки, захоплюються їхнім ефектом антистресу та навіть виготовляють їх власноруч.



Перегляди відеороликів про поп-іт та сімпл-дімпл в тіктоці / Скриншот

Де купити іграшки поп-іт та сімпл-дімпл в Україні

Український ринок пропонує великий асортимент іграшок поп-іт та сімпл-дімпл. Придбати їх можна в інтернет-магазинах або у фізичних магазинах іграшок. Ціни на поп-іти – 100 – 200 гривень, на сімпл-дімпли – 100 – 300 гривень.