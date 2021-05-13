Изначально эти игрушки создали для детей еще несколько лет назад, но благодаря социальным сетям, в том числе тиктоку, ими заинтересовались и взрослые. В 2021 году симпл-димпл и поп-ит стали новыми спинерами – уровень их популярности невозможно переоценить.

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Симпл-димпл и поп-ит часто путают, ведь обе игрушки очень похожи по принципу действия. Однако между ними все же есть определенные различия. Какие именно – рассказывают Развлечения 24.

Поп-ит



Самая трендовая игрушка 2021 года / Фото Estore

Дословный перевод названия Pop It – "лопни меня". Эти игрушки похожи на формы для льда, но имеют другое назначение. С силиконовыми пузырьками поп-ит можно играть бесконечно – при нажатии их просто выдавливают в другую сторону. Затем игрушку можно перевернуть, и начать сначала.

Поп-ит создали для развития мелкой моторики и концентрации у детей. Но гораздо чаще их используют для достижения антистресс-эффекта.

Как работает игрушка поп-ит: смотрите видео

На волне популярности производители поп-итов начали выпускать игрушки разных форм, размеров и цветов. Кроме того, их делают частями и других аксессуаров, в частности чехлов для мобильных телефонов и других устройств.



Игрушки поп-ит различных форм / Фото Funky Fidgets Shop

Симпл-димпл



Разнообразные симпл-димплы / Фото AliExpress

Название другой игрушки Simple Dimple дословно означает "простая ямка". Эти игрушки очень похожи на поп-иты, но обычно они меньшего размера. Пузырьков на симпл-димпл также меньше, но они могут быть разного размера и формы, тогда как на поп-итах выемки одинаковы. Довольно часто к симпл-димпл прикрепляют карабин или кольцо, чтобы игрушку можно было куда-то прицепить и носить с собой.

Как работают игрушки симпл-димпл: смотрите видео

Почему поп-ит и симпл-димпл стали такими популярными

Несмотря на то, что поп-иты и симпл-димплы появились в магазинах игрушек еще в начале 2010-х годов, их продажи начали приносить впечатляющие прибыли только в апреле – мае 2021 года.

Подборка видео о поп-ит и симпл-димпл из тиктока

Такой популярностью эти игрушки обязаны тиктоку. Непонятно кто и почему начал показывать их в сети, но на данный момент ролики с хештегами #popit и #simledimple суммарно собрали несколько миллиардов просмотров. Тиктокеры публикуют видео, в которых показывают свои игрушки, восхищаются их эффектом антистресса и даже изготавливают их самостоятельно.



Просмотры видеороликов о поп-ит и симпл-димпл в тиктоке / Скриншот

Где купить игрушки поп-ит и симп-димпл в Украине

Украинский рынок предлагает большой ассортимент игрушек поп-ит и симпл-димпл. Приобрести их можно в интернет-магазинах или в физических магазинах игрушек. Цены на поп-иты – 100 – 200 гривен, на симпл-димплы – 100 – 300 гривен.