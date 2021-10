Год назад никто не мог подумать, что простая игрушка из резиновых пузырей станет такой известной. Теперь едва ли не у каждого ребенка есть знаменитый поп-ит.

На самом деле поп-ит – не новое изобретение. История игрушки-антистресса началась в далеком 1975 году.

История создания

Оригинальный поп-ит разработали супруги израильских дизайнеров игр – Тео и Ора Костеры. Они создали почти 200 игр, известных во всем мире. Самая популярная из них – игра "Угадай, кто?", Где игроки должны распознавать различные лица.

Пережив Вторую Мировую войну, в 1955 году Тео отправился на мотоцикле в Израиль, где впоследствии встретил свою будущую жену и коллегу – Ору. Супруги придумали объединить свои имена и создать новую компанию под названием Theora Design.



Супруги Костер, изобретатели поп-ит / Фото Theora Design

Изначально они занимались продажей небольших вещей, которые обычно использовались как бесплатные подарки в больших компаниях. Самым успешным товаром пары стали палочки для мороженого, которые можно было использовать как детали конструктора. Заработав достаточно средств в этом бизнесе, супруги смогли сконцентрироваться на создании игр.

Веселая игрушка с печальной предысторией

На самом деле идея поп-ит появилась у Оры Костер после смерти ее сестры. Она умерла от рака груди в 1974 году, после чего во сне Ора увидела концепт поп-ит.

Она сказала: "Тео, представь себе большое поле груди, женской груди, у которой можно нажимать на сосок". Она была очень открытой и могла сказать кому угодно все, что приходило ей в голову,

– рассказал нынешний руководитель компании Theora Design и сын известных супругов Боаз Костер.

Костер-младший отметил, что Ора подошла к своему мужу и предложила сделать ковер из сосков, на которые можно будет нажимать с одной стороны на другую. Тео послушал жену и сделал именно это.

Пара смогла разработать несколько прототипов поп-ит, однако идея не вызвала ажиотажа. Отчасти это было обусловлено тем, что силиконовой резины, из которой делают современные игрушки, тогда еще не изобрели.

Сорок лет антистресс ждал своего часа, пока дети дизайнеров, Гидеон и Боаз, не решили заключить соглашение с Монреальской игровой компанией Foxmind. С тех пор, с 2014 года, началась разработка обновленных поп-ит.



Оригинальная концепция поп-т 1975 года / Фото Theora Design

Игрушки решили назвать Last One Lost. Правила были просты: два игрока должны по очереди нажимать пузырьки и стараться не попасть на последний.

С 2019 года игрушки начали продавать в американских магазинах Target. Продажи не были слишком большими до тех пор, пока в сети не появилось несколько видео.

Как обезьяна создала сенсацию

Вскоре в TikTok и Youtube распространилось видео, где маленькая обезьянка играет с игрушкой-антистресс: нажимает на пузырьки, а затем переворачивает игру и давит с другой стороны.

Видео набрало более 500 миллионов просмотров, и вызвало необычайный интерес к "новой" игрушке.

Виновницей поп-итного бума стала обезьяна-инфлюенсер по имени Гейтлин Рэй, которая живет в США со своими владельцами – Джессикой Лачер и ее мужем Полом. У супругов своя ферма, а также они руководят оросительной компанией в Северной Каролине.

Кто-то прислал ей поп-ит на день рождения. Тогда мы его впервые увидели. Я не знаю, это был оригинал или что-то другое, но потом их стали изготавливать различные бренды, и все ее фаны продолжали ей их посылать,

– рассказала Джессика.

Владелица обезьянки отметила, что теперь у них стоят цели коробки с поп-ит, которые присылают фанаты со всего мира.

Что известно об обезьянке Гейтлин Рэй Гейтлин Рэй – бурая черноголовая капуцинка. Животное родом из Южной Америки. Обезьянке уже исполнилось 8 лет. В целом представители ее вида живут 25-30 лет. Самый старый капуцин в мире прожил аж 32 года. У Гейтлин есть аккаунты в инстаграме, тиктоке и ютубе. Больше всего фолловеров у нее в сети TikTok – почти 8 миллионов подписчиков.

Неоригинальное разнообразие

Сейчас почти в каждом магазине можно приобрести поп-ит на любой вкус: единорог, ананас, сердце, звезда, Микки-Маус и многие другие. Однако ни одна из этих игрушек не имеет лицензии Foxmind или Theora Design.

Уровень продаж составляет от 500 миллионов до миллиарда поп-итов.

"99,99% из них – подделки", – отмечает Гидеон Костер.

В большинстве случаев официальных игрушек нет вообще. Даже ища в интернете, трудно найти оригинальные поп-ит торговых марок Last One Lost и Go Pop!

Сейчас братья Костеры работают над инновационными дизайнами игрушек. Таким образом они пытаются бороться с подделками.

