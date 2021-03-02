Модель Рубі Мей розійшлася з півзахисником "Тоттенхему". Дівчина пішла від футболіста тому що він занадто довго грав у Fortnite.

Деле Аллі – півзахисник "Тоттенхему" і один з найвідоміших футболістів англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Його дівчина, вже колишня, – не менш відома модель нижньої білизни Мей Рубі, яка прославилася фотосесіями для Dolce & Gabanna і Chanel. За словами Рубі, причиною розриву стало нездорове захоплення Аллі відеоіграми.

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24-річній дівчині набридло, що футболіст весь свій вільний час витрачає на Fortnite.

Тож незадовго до Дня закоханих пара, яка зустрічалася з 2016 року, розлучилася, хоча повідомила про це громадськості лише зараз.

Їхні стосунки були бурхливими, але тепер з ними покінчено. Рубі сумно, але вона вирішила піклуватися про себе,

– розповіли друзі Рубі та Аллі



Відомого футболіста кинула дівчина через те, що він весь час грав у відеоігри / Фото The Sun

Варто додати, що Аллі є фанатом відеоігор, він часто стрімить на своєму каналі на Twitch, який нараховує близько 130 тисяч підписників. Fortnite не єдина улюблена гра футболіста. Він веде прямі трансляції, граючи онлайн в Call of Duty Black Ops: Cold War, а також у різні спортивні симулятори: FIFA, NBA тощо.