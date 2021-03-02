Модель Руби Мэй разошлась с полузащитником "Тоттенхэма". Девушка ушла от футболиста потому что он слишком долго играл в Fortnite.

Деле Алли – полузащитник "Тоттенхэма" и один из самых известных футболистов английской Премьер-лиги (АПЛ). Его девушка, уже бывшая, – не менее известная модель нижнего белья Мэй Руби, которая прославилась фотосессиями для Dolce & Gabanna и Chanel. По словам Руби, причиной разрыва стало нездоровое увлечение Алли видеоиграми.

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24-летней девушке надоело, что футболист все свое свободное время тратит на Fortnite.

Поэтому незадолго до Дня влюбленных пара, которая встречалась с 2016 года, рассталась, хотя сообщила об этом общественности лишь сейчас.

Их отношения были бурными, но теперь с ними покончено. Руби грустно, но она решила заботиться о себе,

– рассказали друзья Руби и Алли



Известного футболиста бросила девушка из-за того, что он все время играл в видеоигры / Фото The Sun

Стоит добавить, что Алли является фанатом видеоигр, он часто стримит на своем канале на Twitch, который насчитывает около 130 тысяч подписчиков. Fortnite не единственная любимая игра футболиста. Он ведет прямые трансляции, играя онлайн в Call of Duty Black Ops: Cold War, а также в различные спортивные симуляторы: FIFA, NBA и др.