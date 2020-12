Reddit – поширений в усьому світі соціальний новинний сайт, де користувачі можуть самостійно публікувати дописи та голосувати за пости інших людей.

8 грудня Reddit підбив підсумки 2020 року та визначив найпопулярніші дописи. ТОП був опублікований в офіційному блозі сайту – Upvoted.

Читайте також: Одне слово про 2020 рік: YouTube, Netflix та інші бренди відповідають на запитання від Twitter

Статистичні дані показали 2020 у вражаючих цифрах. За рік на Reddit було:

52 мільйони активних користувачів щодня;

303,4 мільйона дописів за рік;

2 мільярди коментарів;

49,2 мільярда голосів.

Саме результати користувацького голосування визначили ТОП-5 найпопулярніших Reddit-дописів.

#1 Архівне фото Ріка Естлі – 406 тисяч голосів

17 червня британський співак Рік Естлі, виконавець хіта 1987 року Never Gonna Give You Up, опублікував на Reddit своє старе фото. На ньому артист під час свого першого туру у 1989 році їде на велосипеді.

Під час локдауну я найшов декілька смішних спогадів. Це фото з мого першого туру 1989 року, бекстейдж у Вегасі,

– написав співак.

За пів року світлина зібрала 406 тисяч голосів.

#2 Мем про ютубера, який вірив у теорію про пласку Землю – 292 тисячі голосів

Це допис "Коротка історія" із розділу мемів r/memes. На картинці зображені відео чоловіка, який спочатку розповідав про те, що Земля пласка, а згодом визнав, що помилявся. Навпроти кожного з 6 відео розмістили частини мему "Хлопець наносить клоунський грим", таким чином провівши очевидну паралель.

За 6 місяців цей пост зібрав 292 тисячі користувацьких голосів.

#3 Відео жорстокого патрулювання поліції у Міннеаполісі в США – 272 тисячі голосів

Третє місце зайняла публікація не надто приємного змісту. На відео поліція та Національна гвардія патрулюють околиці та стріляє у цивільних осіб в Міннеаполісі.

Я благаю вас, зробіть це відео вірусним. Нехай Америка побачить це,

– написав автор відео.

Допис був опублікований 31 травня, за цей час він зібрав 272 тисячі голосів та 24 тисячі коментарів.

#4 Фото про масове божевілля навколо туалетного паперу – 271 тисяча голосів

Під час локдауну найважливішим на найнеобхіднішім предметом вжитку виявився туалетний папір. Усі ми пам'ятаємо порожні полиці та людей, які скуповували папір пачками. Цей допис присвячений саме їм.

Якщо це ви – ідіть до біса,

– написав автор світлини.

За 9 місяців пост зібрав 271 тисячу голосів.

#5 Мем про заборону збиратися групами більше, ніж 5 осіб у Австрії – 248 тисяч голосів

Під час локдауну австрійський уряд заборонив збиратися групами понад 5 людей. Користувач Reddit перейнявся долею сімей, які складаються з 6 і більше осіб, та опублікував кумедний мем.

За 8 місяців під постом назбиралось 248 тисяч голосів.