Одне слово про 2020 рік: YouTube, Netflix та інші бренди відповідають на запитання від Twitter
На офіційному акаунті Twitter з'явилося запитання: "Яким одним словом можна описати 2020 рік?". Публікація зібрала величезну кількість коментарів з відповідями від звичайних користувачів, а також від всесвітньо відомих брендів. Серед них – Netflix, Lego, Microsoft, YouTube та інші.
Розваги 24 пропонують переглянути, які слова підібрали відомі бренди, щоб описати 2020 рік.
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Netflix: "Чомууууууу?"
Windows: "Видалити"
Microsoft Edge: "404"
MsDonald's: "Скривився"
Adobe: "Ctrl + Z"
Call of Duty: "ГУЛАГ"
Zoom: "Нестабільний"
YouTube: "Скасувати підписку"
IBM: "01110011 01101011 01101001 01110000"
Viber: "Без звуку"
Lego: "Ой"
Grammarly: "Редагувати"
Pandora: "Пропустити"
Xiaomi: "Перезавантажити"
Opera: "Розчавлений"
Messenger: "Не надіслано"
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