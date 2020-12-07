На офіційному акаунті Twitter з'явилося запитання: "Яким одним словом можна описати 2020 рік?". Публікація зібрала величезну кількість коментарів з відповідями від звичайних користувачів, а також від всесвітньо відомих брендів. Серед них – Netflix, Lego, Microsoft, YouTube та інші.

Розваги 24 пропонують переглянути, які слова підібрали відомі бренди, щоб описати 2020 рік. Читайте також: Неочікувані досягнення та крихітні перемоги, які ми здобули у 2020 році Netflix: "Чомууууууу?"

Windows: "Видалити"

Microsoft Edge: "404"

MsDonald's: "Скривився"

Adobe: "Ctrl + Z"

Call of Duty: "ГУЛАГ"

Zoom: "Нестабільний"

YouTube: "Скасувати підписку"

IBM: "01110011 01101011 01101001 01110000"

Viber: "Без звуку"

Lego: "Ой"

Grammarly: "Редагувати"

Pandora: "Пропустити"

Xiaomi: "Перезавантажити"

Opera: "Розчавлений"

Messenger: "Не надіслано"