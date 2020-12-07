Одно слово про 2020 год: YouTube, Netflix и другие бренды отвечают на вопрос от Twitter
На официальном аккаунте Twitter появился вопрос: "Каким одним словом можно описать 2020 год?". Публикация собрала огромное количество комментариев с ответами от обычных пользователей, а также известных брендов. Среди них – Netflix, Lego, Microsoft, YouTube и другие.
Развлечения 24 предлагают посмотреть, какие слова подобрали популярные бренды, чтобы описать 2020 год.
Читайте также: Неожиданные достижения и крошечные победы, которые мы одержали в 2020 году
Netflix: "Почемуууууу?"
Windows: "Удалить"
Microsoft Edge: "404"
MsDonald's: "Поморщился"
Adobe: "Ctrl + Z"
Call of Duty: "ГУЛАГ"
Zoom: "Нестабильный"
YouTube: "Отменить подписку"
IBM: "01110011 01101011 01101001 01110000"
Viber: "Без звука"
Lego: "Ой"
Grammarly: "Редактировать"
Pandora: "Пропустить"
Xiaomi: "Перезагрузить"
Opera: "Раздавлен"
Messenger: "Не отправлено"
Поделиться новостью