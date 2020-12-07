На официальном аккаунте Twitter появился вопрос: "Каким одним словом можно описать 2020 год?". Публикация собрала огромное количество комментариев с ответами от обычных пользователей, а также известных брендов. Среди них – Netflix, Lego, Microsoft, YouTube и другие.

Развлечения 24 предлагают посмотреть, какие слова подобрали популярные бренды, чтобы описать 2020 год. Читайте также: Неожиданные достижения и крошечные победы, которые мы одержали в 2020 году Netflix: "Почемуууууу?" Windows: "Удалить" Microsoft Edge: "404" MsDonald's: "Поморщился" Adobe: "Ctrl + Z" Call of Duty: "ГУЛАГ" Zoom: "Нестабильный" YouTube: "Отменить подписку" IBM: "01110011 01101011 01101001 01110000" Viber: "Без звука" Lego: "Ой" Grammarly: "Редактировать" Pandora: "Пропустить" Xiaomi: "Перезагрузить" Opera: "Раздавлен" Messenger: "Не отправлено"