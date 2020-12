Reddit – распространенный во всем мире социальный новостной сайт, где пользователи могут самостоятельно публиковать посты и голосовать за публикации других людей.

8 декабря Reddit подвел итоги 2020 года и определил самые популярные сообщения. ТОП был опубликован в официальном блоге сайта – Upvoted.

Статистические данные показали 2020 во впечатляющих цифрах. За год на Reddit было:

52 миллиона активных пользователей ежедневно;

303,4 миллиона сообщений в год;

2 миллиарда комментариев;

49,2 миллиарда голосов.

Именно результаты пользовательского голосования, которое длилось целый год, определили ТОП-5 самых популярных Reddit-постов.

#1 Архивное фото Рика Эстли – 406 тысяч голосов

17 июня британский певец Рик Эстли, исполнитель хита 1987 Never Gonna Give You Up, опубликовал на Reddit свое старое фото. На нем артист во время своего первого тура в 1989 году едет на велосипеде.

Во время локдауна я нашел несколько смешных воспоминаний. Это фото с моего первого тура 1989 года, бэкстейдж в Вегасе,

– написал певец.

За полгода фотография собрала 406 тысяч голосов.

#2 Мем про ютубера, который верил в теорию про плоскую Землю – 292 тысячи голосов

Это пост "Краткая история" из раздела мемов r/memes. На картинке изображены видео мужчины, который сначала рассказывал о том, что Земля плоская, а впоследствии признал, что ошибался. Напротив каждого из 6 видео разместили части мема "Парень наносит клоунский грим", таким образом, проведя очевидную параллель.

За 6 месяцев этот пост собрал 292 тысячи пользовательских голосов.

#3 Видео жестокого патрулирования полиции в Миннеаполисе в США – 272 тысячи голосов

Третье место заняла публикация не слишком приятного содержания. На видео полиция и Национальная гвардия патрулируют окрестности и стреляют в гражданских людей в Миннеаполисе.

Я умоляю вас, сделайте это видео вирусным. Пусть Америка увидит это, – написал автор публикации.

Пост был опубликован 31 мая, за это время он собрал 272 тысячи голосов и 24 тысячи комментариев.

#4 Фото о массовом помешательстве из-за туалетной бумаги – 271 тысяча голосов

Во время карантина самым важным и необходимым предметом потребления оказалась туалетная бумага. Все мы помним пустые полки и людей, которые покупали бумагу пачками. Эта публикация посвящена именно им.

Если это вы – идите к черту,

– написал автор фотографии.

За 9 месяцев пост собрал 271 тысячу голосов.

#5 Мем о запрете собираться группами более 5 человек в Австрии – 248 тысячи голосов

Во время локдауна австрийское правительство запретило собираться группами более 5 человек. Пользователь Reddit проникся судьбой семей, состоящих из 6 и более человек, и опубликовал забавный мем.

За 8 месяцев под постом собралось 248 тысяч голосов.