Відомий шеф-кухар готує рамен за рецептами з аніме "Наруто"

Компанія Funimation представила в інстаграм п'ятисерійний "серіал" Naruto Ramen Chowdown. В ньому їжу з аніме готують в реальному житті.

Американська компанія Funimation займається випуском аніме і манги. Нещодавно вона запустила у своєму інстаграмі шоу в короткому форматі, де відомий шеф-кухар з Детройту Джон Кунг готує їжу з аніме "Наруто".

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Кожна страва, яку готує шеф-кухар Джон Кунг заснована на рецептах Команди 7 та виглядає точно як у "Наруто". Цим Джон висловлює індивідуальність кожного персонажа – Какаші, Сакури, Саске, Наруто.

На сторінці Funimation вже опублікували рецепт приготування місо рамена Наруто, салату з холодною вермішеллю Саске, бурякового рамену Сакури і "Чідорі" рамен Какаші.

Починається Наруто #Раменчоудаун! Джон Кунг починає його з блюда, натхненного самим героєм Наруто.

Спокій і холоднокровність – це єдиний спосіб описати останнє блюдо Саске і Джона Кунга для Наруто.

Сакура та Команда 7 нарешті з'являється у Наруто.

Спеціальне завдання Анбу: подивіться на блюдо Джона Кунга в стилі Какаші з Наруто #RamenChowdown і повторіть його самі.

Будь-який читач може спробувати відтворити ці страви на своїй кухні.