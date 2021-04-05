Карл Воллес, власник ресторану Diablo's Southwest Grill у місті Огаста, США, у соціальних мережах звернувся до чоловіка, який напередодні намагався пограбувати його заклад. Він не погрожував і не ображав його, а зовсім навпаки – запропонував грабіжнику роботу.

Близько 4 години ранку, в ніч з 2 на 3 квітня, чоловік кинув цеглину у вікно ресторану та розбив його. За 45 секунд він встиг зайти всередину, забрати касовий апарат, в якому не було грошей, та втекти з місця злочину. Тоді ж спрацювала сигналізація.

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Карл Воллес розповів, що був шокований тим, що сталося. Йому довелося почеред ночі швидко їхати до ресторану, аби встигнути поприбирати там до відкриття ресторану об 11 годині. Спершу чоловік розізлився та хотів викликати поліцію, але згадав про те, що інцидент трапився у великодні вихідні, і передумав.

"Я зрозумів, що як грабіжник цей хлопець не дуже добре робить свою роботу. Він ризикував життям та міг потрапити до в'язниці, але не отримав з цього жодної копійки. Йому потрібно шукати інші кар'єрні шляхи", – розповів власник ресторану.

Саме тому чоловік вирішив допомогти йому знайти інший шлях у житті. На сторінці ресторану у фейсбуці він опублікував повідомлення для "грабіжника, який явно бореться з деякими життєвими рішеннями або має проблеми з грішми". У дописі Карл вказав власний номер телефону та запропонував роботу чоловікові, який вдерся до його ресторану.

Ніякої поліції, ніяких питань. Сядемо і поговоримо про те, як я можу допомогти вам виправити шлях, яким ви йдете,

– написав Карл Воллес.