Карл Уоллес, владелец ресторана Diablo's Southwest Grill в городе Огаста, США, в социальных сетях обратился к мужчине, который накануне пытался ограбить его заведение. Он не угрожал и не оскорблял его, а совсем наоборот – предложил грабителю работу.

Около 4 часов утра, в ночь со 2 на 3 апреля, мужчина бросил кирпич в окно ресторана и разбил его. За 45 секунд он успел зайти внутрь, забрать кассовый аппарат, в котором не было денег, и скрыться с места преступления. Тогда же сработала сигнализация.

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Карл Уоллес рассказал, что был шокирован тем, что произошло. Ему пришлось среди ночи быстро ехать в ресторан, чтобы успеть убрать там до открытия ресторана в 11 часов. Сначала мужчина разозлился и хотел вызвать полицию, но вспомнил о том, что инцидент произошел в пасхальные выходные, и передумал.

"Я понял, что как грабитель этот парень не очень хорошо делает свою работу. Он рисковал жизнью и мог попасть в тюрьму, но не получил из этого ни копейки. Ему нужно искать другие карьерные пути", – рассказал владелец ресторана.

Именно поэтому мужчина решил помочь ему найти другой путь в жизни. На странице ресторана в фейсбуке он опубликовал сообщение для "грабителя, который явно борется с некоторыми жизненными решениями или имеет проблемы с деньгами". В посте Карл указал свой номер телефона и предложил работу мужчине, который ворвался в его ресторан.

Никакой полиции, никаких вопросов. Сядем и поговорим о том, как я могу помочь вам исправить путь, по которому вы идете,

– написал Карл Уоллес.