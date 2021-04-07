Компания Funimation представила в инстаграм пятисерийный "сериал" Naruto Ramen Chowdown. В нем еду из аниме готовят в реальной жизни.

Американская компания Funimation занимается выпуском аниме и манги. Недавно она запустила в своем инстаграме шоу в коротком формате, где известный шеф-повар из Детройта Джон Кунг готовит еду из аниме "Наруто".

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Каждое блюдо, которое готовит шеф-повар Джон Кунг основано на рецептах Команды 7 и выглядит точно как в "Наруто". Этим Джон выражает индивидуальность каждого персонажа – Какаши, Сакуры, Саске, Наруто.

На странице Funimation уже опубликовали рецепт приготовления мисо рамена Наруто, салата с холодной вермишелью Саске, свекольного рамена Сакуры и "Чидори" рамен Какаши.

Начинается Наруто #Раменчоудаун! Джон Кунг начинает его с блюда, вдохновленного самим героем Наруто.

Спокойствие и хладнокровие – это единственный способ описать последнее блюдо Саске и Джона Кунга для Наруто.

Сакура и Команда 7 наконец появляется в Наруто.

Специальное задание Анбу: посмотрите на блюдо Джона Кунга в стиле Какаши с Наруто #RamenChowdown и повторите его сами.

Любой читатель может попробовать воспроизвести эти блюда на своей кухне.