У відомій мобільній грі Gardenscapes пройде "Сезон Йоги" за підтримки ВООЗ

Ігрові компанії мають великий вплив на інформування та безпеку суспільства. Тож один з відомих розробників мобільних ігор запускає оздоровчий та пізнавальний захід для своєї ігрової онлайн-спільноти.

Playrix – одна з провідних компаній у світі по розробці мобільних ігор, яка робить акцент на безкоштовні ігри для смартфонів і планшетів. Ігри Playrix були завантажені понад 1 мільярду разів. Тому не дивно, що мобільний гігант у колаборації із Всесвітньою організацією охорони здоров'я запускає тематичну подію "Сезон Йоги" у своєму флагманському проєкті Gardenscapes.

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Щоб допомогти людям підтримувати фізично активний спосіб життя і залишатися щасливими, ВООЗ запустила челендж #HealthyAtHome. А команда Playrix вирішила підтримати цю ініціативу. Адже залучення людей за допомогою інтерактивних онлайн-ігор несе не тільки пізнавальну функцію, а й відіграє певну роль у просуванні здорового способу життя.

Ми створюємо чудові ігри з приємними сюжетними лініями, які допомагають людям з усього світу відпочити від повсякденних життєвих проблем і тривожних новин. Я впевнений, що Остін, Кетрін та інші персонажі Gardenscapes надихнуть наших гравців на участь у виклику #HealthyAtHome, а також заохотять їх до фізичної активності в реальному житті. Ця подія є чудовим прикладом того, як ігрова індустрія та Всесвітня організація охорони здоров'я можуть об'єднати зусилля для загального блага,

– сказав Максим Кириленко, директор з розвитку бізнесу Playrix.



У відомій грі Gardenscapes пройде "Сезон Йоги" за підтримки ВООЗ / Фото playrix

За сюжетом гри головний герой Остін отримує лист з хештегом #HealthyAtHome від ВООЗ з рекомендаціями про те, як підтримати здоров'я під час самоізоляції та вирішує нарешті спробувати йогу. Разом з персонажами Gardenscapes гравцям належить прикрасити нову альтанку, вивчати асани, медитувати, проходити захопливі матч-3 рівні і поступово заряджатися енергією і здоров'ям для нових звершень.



У відомій грі Gardenscapes пройде "Сезон Йоги" за підтримки ВООЗ / Фото playrix