Игровые компании оказывают большое влияние на информирование и безопасность общества. Поэтому один из известных разработчиков мобильных игр запускает оздоровительное и познавательное мероприятие для своего игрового онлайн-сообщества.

Playrix – одна из ведущих компаний в мире по разработке мобильных игр, которая делает акцент на бесплатные игры для смартфонов и планшетов. Игры Playrix были загружены более 1 миллиарда раз. Поэтому неудивительно, что мобильный гигант в коллаборации со Всемирной организацией здравоохранения запускает тематическое событие "Сезон Йоги" в своем флагманском проекте Gardenscapes.

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Чтобы помочь людям поддерживать физически активный образ жизни и оставаться счастливыми, ВОЗ запустила челендж #HealthyAtHome. А команда Playrix решила поддержать эту инициативу. Ведь привлечение людей с помощью интерактивных онлайн-игр несет не только познавательную функцию, но и играет определенную роль в продвижении здорового образа жизни.

Мы создаем замечательные игры с приятными сюжетными линиями, которые помогают людям со всего мира отдохнуть от повседневных жизненных проблем и тревожных новостей. Я уверен, что Остин, Кэтрин и другие персонажи Gardenscapes вдохновят наших игроков на участие в вызове #HealthyAtHome, а также поощрят их к физической активности в реальной жизни. Это событие является отличным примером того, как игровая индустрия и Всемирная организация здравоохранения могут объединить усилия для общего блага,

– сказал Максим Кириленко, директор по развитию бизнеса Playrix.



В известной игре Gardenscapes пройдет "Сезон Йоги" при поддержке ВОЗ / Фото playrix

По сюжету игры главный герой Остин получает письмо с хештегом #HealthyAtHome от ВОЗ с рекомендациями о том, как поддержать здоровье во время самоизоляции и решает наконец попробовать йогу. Вместе с персонажами Gardenscapes игрокам предстоит украсить новую беседку, изучать асаны, медитировать, проходить захватывающие матч-3 уровни и постепенно заряжаться энергией и здоровьем для новых свершений.



В известной игре Gardenscapes пройдет "Сезон Йоги" при поддержке ВОЗ / Фото playrix