Відкритий для жертв: будинок з фільму "Мовчання ягнят" перетворили на готель – відео

Минулого року дім з "Мовчання ягнят" за 300 тисяч доларів придбав великий шанувальник цього фільму Кріс Роуен. Нещодавно він відкрив у будинку готель та пропонує його в оренду для проведення різноманітних заходів.

3-поверховий особняк у стилі англійської королеви Анни розташований у Пітсбурзі, що у штаті Пенсильванія, США. Вигляд будинку теперішній власник вирішив зберегти. Тому він лише трішки освіжив фарбу та додав зелених насаджень.

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Кріс Роуен оголосив, що двері будинку відчинені для відвідувачів. У вартість проживання входитиме ночівля та сніданок. Але тут можна не лише пожити, а й відсвяткувати весілля чи провести інший захід. Крім того, власник організовуватиме екскурсії з гідом для шанувальників трилеру "Мовчання ягнят".

Я з гордістю повідомляю, що будинок Буффало Біла відчинений для жертв. Тобто для громадськості,

– пожартував Кріс Роуен.

У майбутньому Кріс Роуен планує створити в особняку копію "майстерні" Буффало Біла та інтерактивний музей. Крім того, на території він побудує басейн для відвідувачів.

Як виглядає будинок з "Мовчання ягнят"