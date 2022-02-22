Цікаві зачіски, яскравий одяг та аксесуари, нестандартні елементи дизайну, креативна творчість та власні винаходи – усе це та ще багато іншого йде у хід, коли потрібно виділитися у натовпі. Ми можемо по-різному ставитися до таких проявів, але ніхто не посперечається з тим, що вони роблять життя насиченішим.
Це цікаво Це ідеально: 15 доказів того, що рай для перфекціоністів справді існує
"Куртка з апельсинових шкірок"
Фото Reddit / HEAVYMETALNERDYGURL
"Взуття з сертифікатом вакцинації"
Фото Reddit / The_RagingHomosexual
"Зіграємо?"
Фото Reddit / FakeBenson
"Качиний глобус"
Фото Reddit / Xander395
"Сотні машинок на машині"
Фото Reddit / Mren8302
"Це коштує більше ніж 1000 доларів"
Фото Reddit / aballofunicorns
"Черевики з кори"
Фото Reddit / TabCompletion
"Типовий одяг для IT-спеціаліста"
Фото Reddit / BlueShibe
"Прийшов спеціально, щоб на нього подивитися"
Фото Reddit / МТЗ925
"Авангардний годинник"
Фото Reddit / Long_Main_9097
"Люстра з чашок"
Фото Reddit / sapphicsaffron
"Ось так"
Фото Reddit / fiz004
"Автомобіль-трансформер"
Фото Reddit / WessideMD
"Цікавий манікюр"
Фото Reddit / SoMuchHappening
"Побачив цей рюкзак на пірсі у Санта-Моніці"
Фото Reddit / BonJob