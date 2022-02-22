Цікаві зачіски, яскравий одяг та аксесуари, нестандартні елементи дизайну, креативна творчість та власні винаходи – усе це та ще багато іншого йде у хід, коли потрібно виділитися у натовпі. Ми можемо по-різному ставитися до таких проявів, але ніхто не посперечається з тим, що вони роблять життя насиченішим.

Це цікаво Це ідеально: 15 доказів того, що рай для перфекціоністів справді існує

"Куртка з апельсинових шкірок"

Фото Reddit / HEAVYMETALNERDYGURL

"Взуття з сертифікатом вакцинації"

Фото Reddit / The_RagingHomosexual

"Зіграємо?"

Фото Reddit / FakeBenson

"Качиний глобус"

Фото Reddit / Xander395

"Сотні машинок на машині"

Фото Reddit / Mren8302

"Це коштує більше ніж 1000 доларів"

Фото Reddit / aballofunicorns

"Черевики з кори"

Фото Reddit / TabCompletion

"Типовий одяг для IT-спеціаліста"

Фото Reddit / BlueShibe

"Прийшов спеціально, щоб на нього подивитися"

Фото Reddit / МТЗ925

"Авангардний годинник"

Фото Reddit / Long_Main_9097

"Люстра з чашок"

Фото Reddit / sapphicsaffron

"Ось так"

Фото Reddit / fiz004

"Автомобіль-трансформер"

Фото Reddit / WessideMD

"Цікавий манікюр"

Фото Reddit / SoMuchHappening

"Побачив цей рюкзак на пірсі у Санта-Моніці"

Фото Reddit / BonJob

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