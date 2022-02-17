Досконалість як виняток з усіх правил іноді потрібна усім нам, адже навіть у найбільшому володарю над хаосом є хоча б трохи внутрішнього перфекціоніста. І якщо у реальному житті таке зустрічається нечасто, у нашій добірці все навпаки.

Це цікаво Хто це вигадав: добірка безглуздих речей, які продаються в інтернеті

"Ідеальне маскування"

Фото Reddit / j3ffr33d0m

"У собаки тітки моєї подруги ідеальне коло на спинці"

Фото Reddit / dog-chicken

"Дуже ймовірно, що це найгарніша буханка хліба, яку я коли-небудь пік"

Фото Reddit / Fuquois

"З'явилася ідея"

Фото Reddit / Palifaith

"Свіжий асфальт на моїй вулиці"

Фото Reddit / dittidot

"Ідеальний узор з гілочок. Виглядає, наче ілюзія"

Фото Reddit / dipdaabyss

"Це снігові плити"

Фото Reddit / dittidot

"Маленький шматочок моря. Намальовано олівцем"

Фото Reddit / AKinderSea

"Котики знайшли, де спати"

Фото Reddit / UnsizedVajra33

"Ідеальний знімок Місяця"

Фото Reddit / Narendra_17

"Косатка, сфотографована у потрібний момент"

Фото Reddit / d3333p7

"Жоржина, вирощена моїм татом"

Фото Reddit / felix_rae

"Композиція з йогуртів"

Фото Reddit / Palifaith

"Плитка на підлозі поштового відділення"

Фото Reddit / Haelfyr_Snoball

"Ці кольори та лінії"

Фото Reddit / tobago_88