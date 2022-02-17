Досконалість як виняток з усіх правил іноді потрібна усім нам, адже навіть у найбільшому володарю над хаосом є хоча б трохи внутрішнього перфекціоніста. І якщо у реальному житті таке зустрічається нечасто, у нашій добірці все навпаки.
Це цікаво Хто це вигадав: добірка безглуздих речей, які продаються в інтернеті
"Ідеальне маскування"
Фото Reddit / j3ffr33d0m
"У собаки тітки моєї подруги ідеальне коло на спинці"
Фото Reddit / dog-chicken
"Дуже ймовірно, що це найгарніша буханка хліба, яку я коли-небудь пік"
Фото Reddit / Fuquois
"З'явилася ідея"
Фото Reddit / Palifaith
"Свіжий асфальт на моїй вулиці"
Фото Reddit / dittidot
"Ідеальний узор з гілочок. Виглядає, наче ілюзія"
Фото Reddit / dipdaabyss
"Це снігові плити"
Фото Reddit / dittidot
"Маленький шматочок моря. Намальовано олівцем"
Фото Reddit / AKinderSea
"Котики знайшли, де спати"
Фото Reddit / UnsizedVajra33
"Ідеальний знімок Місяця"
Фото Reddit / Narendra_17
"Косатка, сфотографована у потрібний момент"
Фото Reddit / d3333p7
"Жоржина, вирощена моїм татом"
Фото Reddit / felix_rae
"Композиція з йогуртів"
Фото Reddit / Palifaith
"Плитка на підлозі поштового відділення"
Фото Reddit / Haelfyr_Snoball
"Ці кольори та лінії"
Фото Reddit / tobago_88