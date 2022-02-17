Совершенство как исключение из всех правил иногда нужно всем нам, ведь даже у величайшего властителя над хаосом есть хотя бы немного внутреннего перфекциониста. И если в реальной жизни такое встречается редко, в нашей подборке все наоборот.
Это интересно Кто это придумал: подборка нелепых вещей, которые продаются в интернете
"Идеальная маскировка"
Фото Reddit / j3ffr33d0m
"У собаки тети моей подруги идеальный круг на спинке"
Фото Reddit / dog-chicken
"Очень вероятно, что это самая красивая буханка хлеба, которую я когда-нибудь пек"
Фото Reddit / Fuquois
"Появилась идея"
Фото Reddit / Palifaith
"Свежий асфальт на моей улице"
Фото Reddit / dittidot
"Идеальный узор из веточек. Выглядит, как иллюзия"
Фото Reddit / dipdaabyss
"Это снеговые плиты"
Фото Reddit / dittidot
"Маленький кусочек моря. Нарисовано карандашом"
Фото Reddit / AKinderSea
"Котики нашли, где спать"
Фото Reddit / UnsizedVajra33
"Идеальный снимок Луны"
Фото Reddit / Narendra_17
"Косатка, сфотографированная в нужный момент"
Фото Reddit / d3333p7
"Георгина, выращенная моим папой"
Фото Reddit / felix_rae
"Композиция из йогуртов"
Фото Reddit / Palifaith
"Плитка на полу почтового отделения"
Фото Reddit / Haelfyr_Snoball
"Эти цвета и линии"
Фото Reddit / tobago_88