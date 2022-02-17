Совершенство как исключение из всех правил иногда нужно всем нам, ведь даже у величайшего властителя над хаосом есть хотя бы немного внутреннего перфекциониста. И если в реальной жизни такое встречается редко, в нашей подборке все наоборот.

Это интересно Кто это придумал: подборка нелепых вещей, которые продаются в интернете

"Идеальная маскировка"

Фото Reddit / j3ffr33d0m

"У собаки тети моей подруги идеальный круг на спинке"

Фото Reddit / dog-chicken

"Очень вероятно, что это самая красивая буханка хлеба, которую я когда-нибудь пек"

Фото Reddit / Fuquois

"Появилась идея"

Фото Reddit / Palifaith

"Свежий асфальт на моей улице"

Фото Reddit / dittidot

"Идеальный узор из веточек. Выглядит, как иллюзия"

Фото Reddit / dipdaabyss

"Это снеговые плиты"

Фото Reddit / dittidot

"Маленький кусочек моря. Нарисовано карандашом"

Фото Reddit / AKinderSea

"Котики нашли, где спать"

Фото Reddit / UnsizedVajra33

"Идеальный снимок Луны"

Фото Reddit / Narendra_17

"Косатка, сфотографированная в нужный момент"

Фото Reddit / d3333p7

"Георгина, выращенная моим папой"

Фото Reddit / felix_rae

"Композиция из йогуртов"

Фото Reddit / Palifaith

"Плитка на полу почтового отделения"

Фото Reddit / Haelfyr_Snoball

"Эти цвета и линии"