Именно такие предметы собирают в твитере The Worst Things For Sale. Ее автор Дрю Фэйрвезер постоянно просматривает ассортимент интернет-магазинов и публикует на своей странице фото ужасных вещей, которые можно найти в продаже. Это место – сборник странных предметов, что можно подарить не самому приятному человеку или другу, над которым очень хочется пошутить.

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Ремень для использования ноутбука во время прогулки

Фото из твитера The Worst Things For Sale

Щетка для кошек в форме языка, которую нужно держать во рту

Фото из твитера The Worst Things For Sale

Украшения для бороды

Фото из твитера The Worst Things For Sale

Футболка с карманом для ребенка

Фото из твитера The Worst Things For Sale

Обувь в виде рыбы

Фото из твитера The Worst Things For Sale

Альбом песен "Как сказать коту, что вы беременны"

Фото из твитера The Worst Things For Sale

Рюкзак для животных

Фото из твитера The Worst Things For Sale

Чехол для телефона с жареной курицей

Фото из твитера The Worst Things For Sale

Подушка с капюшоном

Фото из твитера The Worst Things For Sale

Чипсы со вкусом белого шоколада

Фото из твитера The Worst Things For Sale

Крем для бритья с ароматом бекона

Фото из твитера The Worst Things For Sale

Туалетная подставка для планшета

Фото из твитера The Worst Things For Sale

Подсветка для ресниц

Фото из твитера The Worst Things For Sale

Детская одежда для уборки

Фото из твитера The Worst Things For Sale