Саме такі предмети збирають у твітері The Worst Things For Sale. Її автор, Дрю Фейрвезер, постійно переглядає асортимент інтернет-магазинів та публікує на своїй сторінці фото жахливих речей, які можна знайти у продажу. Це місце – збірник дивних речей, що можна подарувати не найприємнішій людині або ж другові, над яким дуже хочеться пожартувати.

Це цікаво День не задався: 13 людей, з якими сталися прикрі, але дуже кумедні неприємності

Ремінь для використання ноутбука під час прогулянки

Фото з твітера The Worst Things For Sale

Щітка для котів у формі язика, яку потрібно тримати в роті

Фото з твітера The Worst Things For Sale

Прикраси для бороди

Фото з твітера The Worst Things For Sale

Футболка з кишенею для дитини

Фото з твітера The Worst Things For Sale

Взуття у вигляді риби

Фото з твітера The Worst Things For Sale

Альбом пісень "Як сказати коту, що ви вагітні"

Фото з твітера The Worst Things For Sale

Рюкзак для тварин

Фото з твітера The Worst Things For Sale

Чохол для телефону зі смаженою куркою

Фото з твітера The Worst Things For Sale

Подушка з капюшоном

Фото з твітера The Worst Things For Sale

Чипси зі смаком білого шоколаду

Фото з твітера The Worst Things For Sale

Крем для гоління з ароматом бекону

Фото з твітера The Worst Things For Sale

Туалетна підставка для планшета

Фото з твітера The Worst Things For Sale

Підсвітка для вій

Фото з твітера The Worst Things For Sale

Дитячий одяг для прибирання

Фото з твітера The Worst Things For Sale

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