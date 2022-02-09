Випадки з нашої добірки – саме такі. Ці фото можуть стати справжньою розрадою після власного невдалого дня. З одного боку вони вас розвеселять, а з іншого – переконають, що могло б бути ще гірше.
Це цікаво Безглузда помилка: 10 людей, які не впоралися зі своєю роботою та осоромилися на всю мережу
"Так виглядає "Я помию посуд завтра""
Фото Reddit / moon-lover
"Забув пластикову лопатку у духовці, коли розігрівав лазанью"
Фото Reddit / jonek1999
"Схоже, я трохи не розрахував"
Фото Reddit / StalkingBanana
"Вигляд з моєї квартири, коли я переїхала і зараз"
Фото Reddit / LardoftheFries
"Лежу на підлозі у ванній та дивлюся на дірку у стелі, крізь яку я щойно провалився"
Фото Reddit / StickyMcdoodle
"Просто намагаюся повернути 2 квитки на літак"
Фото Reddit / Pansexual_Paniccc
"Тиждень розпочався з розриву стосунків, потім мою машину евакуювали, а зараз я висипав спагеті на кросівки"
Фото Reddit / Millre01
"За кілька годин комусь, хто зараз вилітає у цьому літаку, буде невесело"
Фото Reddit / mrplinko
"На гіркому досвіді дізнався, що дезінфікуючий засіб в італійському ресторані може виглядати точно так, як оливкова олія"
Фото Reddit / BabyKitten24
"Я не великий шанувальник балету, але дружина сказала, що це буде незабутній досвід. Так і було"
Фото Reddit / radleru
"Я не називатиму імен, але схоже, що хтось з'їв мамину помаду"
Фото Reddit / Opal_L
"Ось і двері відчинилися на моїй зупинці"
Фото Reddit / 9999monkeys
"О ні"
Фото Reddit / Electronic_Ad_8535