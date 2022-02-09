Випадки з нашої добірки – саме такі. Ці фото можуть стати справжньою розрадою після власного невдалого дня. З одного боку вони вас розвеселять, а з іншого – переконають, що могло б бути ще гірше.

Це цікаво Безглузда помилка: 10 людей, які не впоралися зі своєю роботою та осоромилися на всю мережу

"Так виглядає "Я помию посуд завтра""

Фото Reddit / moon-lover

"Забув пластикову лопатку у духовці, коли розігрівав лазанью"

Фото Reddit / jonek1999

"Схоже, я трохи не розрахував"

Фото Reddit / StalkingBanana

"Вигляд з моєї квартири, коли я переїхала і зараз"

Фото Reddit / LardoftheFries

"Лежу на підлозі у ванній та дивлюся на дірку у стелі, крізь яку я щойно провалився"

Фото Reddit / StickyMcdoodle

"Просто намагаюся повернути 2 квитки на літак"

Фото Reddit / Pansexual_Paniccc

"Тиждень розпочався з розриву стосунків, потім мою машину евакуювали, а зараз я висипав спагеті на кросівки"

Фото Reddit / Millre01

"За кілька годин комусь, хто зараз вилітає у цьому літаку, буде невесело"

Фото Reddit / mrplinko

"На гіркому досвіді дізнався, що дезінфікуючий засіб в італійському ресторані може виглядати точно так, як оливкова олія"

Фото Reddit / BabyKitten24

"Я не великий шанувальник балету, але дружина сказала, що це буде незабутній досвід. Так і було"

Фото Reddit / radleru

"Я не називатиму імен, але схоже, що хтось з'їв мамину помаду"

Фото Reddit / Opal_L

"Ось і двері відчинилися на моїй зупинці"

Фото Reddit / 9999monkeys

"О ні"

Фото Reddit / Electronic_Ad_8535

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