Саме вони і стали героями нашої добірки після того, як зазнали невдачі на роботі. Невідомо, як далі склалася їх кар'єра, однак одне вони зробили напрочуд вдало – розсмішили усю мережу.

Це цікаво Задум не вдався: 15 людей, які хотіли круте тату, але звернулися до поганого майстра

"Цікаве рішення"

Фото Reddit / Raomine

"Просто хтось забув лопату"

Фото Reddit / ZaNamedo

"Пекло перфекціоніста"

Фото Reddit / ZetsubouRan

"Хто це проєктував?"

Фото Reddit / _blacky62_

"Куди вони ведуть?"

Фото Reddit / Reasonable-Maximum18

"Не найкращий дизайн"

Фото Reddit / Hugosimpon

"Якісна і безпечна велодоріжка"

Фото Reddit / _ThankU-next

"Розмітка на парковці"

Фото Reddit / XxBlueScixX

"Клас математики"

Фото Reddit / philiplund01

"Ніколи не думав, що лабіринт буде таким простим"

Фото Reddit / MemersOnReddit

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