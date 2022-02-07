Саме вони і стали героями нашої добірки після того, як зазнали невдачі на роботі. Невідомо, як далі склалася їх кар'єра, однак одне вони зробили напрочуд вдало – розсмішили усю мережу.
Це цікаво Задум не вдався: 15 людей, які хотіли круте тату, але звернулися до поганого майстра
"Цікаве рішення"
Фото Reddit / Raomine
"Просто хтось забув лопату"
Фото Reddit / ZaNamedo
"Пекло перфекціоніста"
Фото Reddit / ZetsubouRan
"Хто це проєктував?"
Фото Reddit / _blacky62_
"Куди вони ведуть?"
Фото Reddit / Reasonable-Maximum18
"Не найкращий дизайн"
Фото Reddit / Hugosimpon
"Якісна і безпечна велодоріжка"
Фото Reddit / _ThankU-next
"Розмітка на парковці"
Фото Reddit / XxBlueScixX
"Клас математики"
Фото Reddit / philiplund01
"Ніколи не думав, що лабіринт буде таким простим"
Фото Reddit / MemersOnReddit
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