Именно они и стали героями нашей подборки после того, как потерпели неудачу на работе. Неизвестно, как дальше сложилась их карьера, однако одно они сделали очень удачно – рассмешили всю сеть.

Это интересно Замысел не удался: 15 людей, которые хотели крутое тату, но обратились к плохому мастеру

"Интересное решение"

Фото Reddit / Raomine

"Просто кто-то забыл лопату"

Фото Reddit / ZaNamedo

"Ад перфекциониста"

Фото Reddit / ZetsubouRan

"Кто это проектировал?"

Фото Reddit / _blacky62_

"Куда они ведут?"

Фото Reddit / Reasonable-Maximum18

"Не самый лучший дизайн"

Фото Reddit / Hugosimpon

"Качественная и безопасная велодорожка"

Фото Reddit / _ThankU-next

"Разметка на парковке"

Фото Reddit / XxBlueScixX

"Класс математики"

Фото Reddit / philiplund01

"Никогда не думал, что лабиринт будет таким простым"

Фото Reddit / MemersOnReddit

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