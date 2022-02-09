Случаи из нашей подборки – именно такие. Эти фото могут стать настоящим утешением после собственного неудачного дня. С одной стороны они вас развеселят, а с другой – убедят, что могло быть еще хуже.
Это интересно Дурацкая ошибка: 10 человек, которые не справились с работой и опозорились на весь интернет
"Так выглядит "Я помою посуду завтра""
Фото Reddit / moon-lover
"Забыл пластиковую лопатку в духовке, когда разогревал лазанью"
Фото Reddit / jonek1999
"Похоже, я чуть-чуть не рассчитал"
Фото Reddit / StalkingBanana
"Вид из моей квартиры, когда я переехала и сейчас"
Фото Reddit / LardoftheFries
"Лежу на полу в ванной и смотрю на дыру в потолке, сквозь которую я только что провалился"
Фото Reddit / StickyMcdoodle
"Просто пытаюсь вернуть 2 билета на самолет"
Фото Reddit / Pansexual_Paniccc
"Неделя началась с разрыва отношений, потом мою машину эвакуировали, а сейчас я опрокинул спагетти на кроссовки"
Фото Reddit / Millre01
"Через несколько часов кому-то, кто сейчас вылетает в этом самолете, будет невесело"
Фото Reddit / mrplinko
"На горьком опыте узнал, что дезинфицирующее средство в итальянском ресторане может выглядеть точно так, как оливковое масло"
Фото Reddit / BabyKitten24
"Я не большой поклонник балета, но жена сказала, что это будет незабываемый опыт. Так и было"
Фото Reddit / radleru
"Я не буду называть имен, но похоже, что кто-то съел мамину помаду"
Фото Reddit / Opal_L
"Вот и дверь открылась на моей остановке"
Фото Reddit / 9999
"О нет"
Фото Reddit / Ele ctronic_Ad_8535