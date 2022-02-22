Интересные прически, яркая одежда и аксессуары, нестандартные элементы дизайна, креативное творчество и собственные изобретения – все это и многое другое идет в ход, когда нужно выделиться в толпе. Мы можем по-разному относиться к таким проявлениям, но никто не поспорит с тем, что они делают жизнь более насыщенной.

Это интересно Это идеально: 15 доказательств того, что рай для перфекционистов действительно существует

"Куртка из апельсиновых шкурок"

Фото Reddit / HEAVYMETALNERDYGURL

"Обувь с сертификатом вакцинации"

Фото Reddit / The_RagingHomosexual

"Сыграем?"

Фото Reddit / FakeBenson

"Утиный глобус"

Фото Reddit / Xander395

"Сотни машинок на машине"

Фото Reddit / Mren8302

"Это стоит более 1000 долларов"

Фото Reddit / aballofunicorns

"Ботинки из коры"

Фото Reddit / TabCompletion

"Обычная одежда для IT-специалиста"

Фото Reddit / BlueShibe

"Пришел специально, чтобы на него посмотреть"

Фото Reddit / МТЗ925

"Авангардные часы"

Фото Reddit / Long_Main_9097

"Люстра из чашек"

Фото Reddit / sapphicsaffron

"Вот так"

Фото Reddit / fiz004

"Автомобиль-трансформер"

Фото Reddit / WessideMD

"Интересный маникюр"

Фото Reddit / SoMuchHappening

"Увидел этот рюкзак на пирсе в Санта-Монике"

Фото Reddit / BonJob