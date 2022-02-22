Интересные прически, яркая одежда и аксессуары, нестандартные элементы дизайна, креативное творчество и собственные изобретения – все это и многое другое идет в ход, когда нужно выделиться в толпе. Мы можем по-разному относиться к таким проявлениям, но никто не поспорит с тем, что они делают жизнь более насыщенной.
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"Куртка из апельсиновых шкурок"
Фото Reddit / HEAVYMETALNERDYGURL
"Обувь с сертификатом вакцинации"
Фото Reddit / The_RagingHomosexual
"Сыграем?"
Фото Reddit / FakeBenson
"Утиный глобус"
Фото Reddit / Xander395
"Сотни машинок на машине"
Фото Reddit / Mren8302
"Это стоит более 1000 долларов"
Фото Reddit / aballofunicorns
"Ботинки из коры"
Фото Reddit / TabCompletion
"Обычная одежда для IT-специалиста"
Фото Reddit / BlueShibe
"Пришел специально, чтобы на него посмотреть"
Фото Reddit / МТЗ925
"Авангардные часы"
Фото Reddit / Long_Main_9097
"Люстра из чашек"
Фото Reddit / sapphicsaffron
"Вот так"
Фото Reddit / fiz004
"Автомобиль-трансформер"
Фото Reddit / WessideMD
"Интересный маникюр"
Фото Reddit / SoMuchHappening
"Увидел этот рюкзак на пирсе в Санта-Монике"
Фото Reddit / BonJob