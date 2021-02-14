Поки кінотеатри працюють з певними обмеженнями та можуть заповнювати зали лише на половину, їхні прибутки вкрай знизилися. Саме тому мережа кінотеатрів CGV у Південній Кореї оголосила про те, що здаватиме кінозали в оренду геймерам, щоб вони могли насолодитися улюбленими відеоіграми на великому екрані. Цю ж ідею підхопили й американські кінотеатри Malco Theatres.

CGV запустила послугу оренди кінозалів для відеоігор на початку 2021 року. З того часу нею скористалися понад 130 разів. Переважна більшість клієнтів – чоловіки віком від 30 до 40 років, але подружні пари та сім'ї з дітьми також заходили до кінотеатрів пограти.

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Думаючи про те, як використовувати порожні кінотеатри, я помітив, що ігри сьогодні вирізняються чудовою графікою та добре структурованими сюжетами, як і фільми. І в тому, і в тому присутній аспект розповіді, тому я подумав, що якщо хтось може насолоджуватися переглядом фільму в кінотеатрі, їм також сподобається грати в комп'ютерні ігри у ньому,

– розповів Сун Ву Хан, співробітник CGV, який придумав здавати кінозали геймерам.

Геймери, які вже встигли зіграти в улюблену гру на великому кіноекрані, діляться приємними враженнями. Особливо вони задоволені якістю звуку. Один з відвідувачів розповів, що звук був настільки реалістичним, що він кричав, коли щось на екрані летіло прямо в нього.



Гравці насолоджуються якістю графіки та звуку у кінотеатрі / Фото CGV

Умови оренди

Оренда залу у CGV до 18:00 коштуватиме 90 доларів (2500 гривень) за 2 години. Після 18:00 ціна виростає до 135 доларів (3750 гривень). Скористатися послугою може один геймер або ж компанія до 4-ох людей. Відвідувачі повинні мати з собою власні консолі, джойстики та ігри.

Щоб орендувати зал для гри в американському кінотеатрі Malco доведеться заплатити 100 доларів (2800 гривень) за 2 години або 150 доларів (4175 гривень) за 3 години.