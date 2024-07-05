Капітан Угорщина і заміна колеса: соцмережі висміяли Орбана за пафосне відео про візит до Києва

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан опинився в центрі уваги після публікації відео свого візиту до Києва. У ролику, який швидко став вірусним, Орбан показав дорогу до України.

Реакцію соцмереж читайте у матеріалі Розваги 24.

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Відео, яке стало приводом для жартів

У своєму відео Орбан зробив все, щоб створити максимальний драматичний ефект. Використання емоційного музичного супроводу, виразна мова тіла та серйозні обличчя – все це додало відео вигляд театрального виступу. У ролик потрапила дуже дивна нарізка кадрів: від моменту попивання Орбаном кави на заправці до заміни колеса в одному з автомобілів його кортежу.

Глядачі не могли не помітити схожість стилю Орбана з героями шпигунських фільмів, що дало підставу для численних порівнянь з агентом 007 чи "капітаном Угорщиною".

Відео, яке стало приводом для жартів: дивіться відео

Реакція соцмереж

Користувачі соціальних мереж швидко підхопили тему і просто "вибухнили" жартівливими коментарями. Зокрема: