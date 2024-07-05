Реакцию соцсетей читайте в материале Развлечения 24.
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Видео, которое стало поводом для шуток
В своем видео Орбан сделал все для создания максимального драматического эффекта. Использование эмоционального музыкального сопровождения, выразительный язык тела и серьезные лица – все это придало видео театрального выступления. В ролик попала очень странная нарезка кадров: от момента дегустации Орбаном кофе на заправке до замены колеса в одном из автомобилей его кортежа.
Зрители не могли не заметить сходство стиля Орбана с героями шпионских фильмов, что дало повод для многочисленных сравнений с агентом 007 или "капитаном Венгрией".
Видео, которое стало поводом для шуток: смотрите видео
Реакция соцсетей
Пользователи социальных сетей быстро подхватили тему и начали создавать мемы и шуточные комментарии. В частности:
- "Вы просто посмотрите, какая драма, какой сценарий, какая экспрессия. А музыкальное сопровождение! Орбан, вероятно, представляет себя агентом 007".
- "Пафоса столько будто миссия в Call of Duty".
- "2100 километров из Будапешта? Куда это он доехал? В Донецк?".
- "Орбан показал "остросюжетный" триллер о визите в Украину. Простая автомобильная поездка в Киев стала экшеном с кучей вспышек от машин сопровождения и даже заменой колеса".
- "Вы просто посмотрите, какая драма, какой сценарий, какая экспрессия. А музыкальное сопровождение! Орбан представляет себя агентом 007 и боевым рейнджером в одном стакане. Альфа-самец мамкин".\
- "Это видео выложил сам Орбан о своем визите в Украину. Герой, просто супермен какой-то! Нет!!! Капитан Венгрия".