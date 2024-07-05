Реакцию соцсетей читайте в материале Развлечения 24.

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Видео, которое стало поводом для шуток

В своем видео Орбан сделал все для создания максимального драматического эффекта. Использование эмоционального музыкального сопровождения, выразительный язык тела и серьезные лица – все это придало видео театрального выступления. В ролик попала очень странная нарезка кадров: от момента дегустации Орбаном кофе на заправке до замены колеса в одном из автомобилей его кортежа.

Зрители не могли не заметить сходство стиля Орбана с героями шпионских фильмов, что дало повод для многочисленных сравнений с агентом 007 или "капитаном Венгрией".

Видео, которое стало поводом для шуток: смотрите видео

Реакция соцсетей

Пользователи социальных сетей быстро подхватили тему и начали создавать мемы и шуточные комментарии. В частности: