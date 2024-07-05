Реакцію соцмереж читайте у матеріалі Розваги 24.
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Відео, яке стало приводом для жартів
У своєму відео Орбан зробив все, щоб створити максимальний драматичний ефект. Використання емоційного музичного супроводу, виразна мова тіла та серйозні обличчя – все це додало відео вигляд театрального виступу. У ролик потрапила дуже дивна нарізка кадрів: від моменту попивання Орбаном кави на заправці до заміни колеса в одному з автомобілів його кортежу.
Глядачі не могли не помітити схожість стилю Орбана з героями шпигунських фільмів, що дало підставу для численних порівнянь з агентом 007 чи "капітаном Угорщиною".
Відео, яке стало приводом для жартів: дивіться відео
Реакція соцмереж
Користувачі соціальних мереж швидко підхопили тему і просто "вибухнили" жартівливими коментарями. Зокрема:
- "Ви просто подивіться, яка драма, який сценарій, яка експресія. А музичний супровід! Орбан, певно, уявляє себе агентом 007".
- "Пафосу стільки ніби місія в Call of Duty".
- "2100 кілометрів з Будапешту? Куди це він доїхав? В Донецьк?".
- "Орбан показав "гостросюжетний" трилер про візит до України. Проста автомобільна поїздка до Києва стала екшеном з купою спалахів від машин супроводу та навіть заміною колеса".
- "Ви просто подивіться, яка драма, який сценарій, яка експресія. А музичний супровід! Орбан уявляє себе агентом 007 і бойовим рейнджером в одному стакані. Альфа-самець мамкин".
- "Це відео виклав сам Орбан про свій візит в Україну. Герой, просто супермен якийсь! Ніт!!! Капітан Угорщина".