Ці милі пані вміють не лише точно передбачати погоду, але й дарувати гарний настрій своїм глядачам.
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Відео на каналі Вінницького гідрометцентру вирізняються своїм унікальним підходом. Вони не тільки інформують про прогноз погоди, але й роблять це з гумором та креативністю. У кожному відео жіночки з центру використовують різні образи та сценарії, які роблять звичайний прогноз цікавим і захопливим.
Завдяки своїм креативним відео Вінницький гідрометцентр не тільки привертає увагу до своїх прогнозів погоди, але й формує позитивний імідж організації. Вони показують, що серйозні установи можуть бути сучасними, відкритими до нових ідей і близькими до своїх глядачів.
Вінницький гідрометцентр захопив своїми відео користувачів у тіктоці: дивіться відео
Як на це відреагували у соцмережах
Користувачі соцмереж залишають під відео сотні позитивних коментарів. Зокрема:
- "Ніколи так не цікавила погода на Вінниччині, як після вашого тіктоку. Дякую. Слідкую далі".
- "Молодці! Дякую за сучасний підхід до інформування".
- "Живу в Англії, але дивлюся погоду в Вінниці".
- "Я не знаю, чи є таке ще десь, але вперше бачу Гідрометцентр з таким підходом. Дуже приємно, що ви стараєтесь – лайк та повага до працівників".