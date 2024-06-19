Все через те, що "квітки", які вони зривають, – це небезпечний борщівник. Більше про небезпеку читайте у матеріалі Розваги 24.

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На одному з таких відео блогерка залізла у кущ з борщівником та зірвала найбільшу квітку. Свої дії вона підписала так:

Хочеш квіти – будуть квіти, хочеш машину – заробиш собі на машину.

Дівчина зірвала борщівник: дивіться відео

Що таке борщівник та чим він небезпечний

Борщівник – це рід багаторічних трав'янистих рослин родини зонтичних. Це велика рослина, яка може досягати висоти до 3 – 5 метрів. Він має великі, розсічені листя та великі зонтичні суцвіття, які складаються з численних дрібних білих квіток. Ця рослина виглядає досить вражаюче і навіть красиво, що може привернути увагу, особливо дітей.

Однак борщівник є надзвичайно небезпечним через свої фототоксичні властивості. У його соку містяться фуранокумарини – хімічні сполуки, які під впливом ультрафіолетового випромінювання (сонячного світла) викликають сильні опіки на шкірі.

Основні небезпеки:

Опіки: Контакт з соком борщівника на шкірі, особливо під впливом сонячного світла, може призвести до серйозних хімічних опіків. Ці опіки можуть проявлятися як сильні червоні плями, пухирі та виразки, які можуть не загоюватися протягом тривалого часу.

Контакт з соком борщівника на шкірі, особливо під впливом сонячного світла, може призвести до серйозних хімічних опіків. Ці опіки можуть проявлятися як сильні червоні плями, пухирі та виразки, які можуть не загоюватися протягом тривалого часу. Алергічні реакції: Деякі люди можуть мати алергічні реакції на контакт з борщівником, що може включати висип, свербіж і набряк. За найгіршим розвитком подій, все може закінчитися летально.

Деякі люди можуть мати алергічні реакції на контакт з борщівником, що може включати висип, свербіж і набряк. За найгіршим розвитком подій, все може закінчитися летально. Тривалі наслідки: Опіки від борщівника можуть залишати шрами та пігментні плями на шкірі, які можуть не зникати роками.

Що сталося з блогеркою

Згодом горе-блогерка опублікувала другу частину своїх пригод з борщівником. Очевидно, жінка була у лікарні, адже її руки та ноги були перебинтовані.