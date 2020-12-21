Шанувальники серіалу "Відьмак" з нетерпінням чекають виходу другого сезону, зйомки якого все ще тривають. Тим часом компанія Netflix вирішила зробити подарунок фанатам та показала невдалі дублі.

Нещодавно Netflix розпочала різдвяну кампанію під назвою 6 Days of Witchmas ("6 днів Відьмацтва"). У її рамках стрімінговий сервіс показав невдалі дублі зі зйомок першого сезону "Відьмака", повідомляють Розваги 24.

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6 Days of Witchmas – тематична святкова кампанія від Netflix та "Відьмака". У такий спосіб стрімінг вирішив зробити шанувальникам різдвяні подарунки. Щодня у Twitter-акаунті Netflix користувачі голосували за той контент, який вони хотіли б побачити наступного дня. Так мережа побачила кадри зі зйомок другого сезону серіалу та відеоролик про бестіарій "Відьмака".

Нарізка невдалих дублів з'явилася в офіційному акаунті Netflix у Twitter після чергового голосування користувачів. Ролик триває всього хвилину, але цього достатньо, щоб добряче посміятися.

У відео актори забувають та плутають свої репліки, кумедно танцюють, сміються та випускають з рук реквізит. Але найбільше фанати оцінили кадр з конем, який вирішив сходити в туалет під час зйомки сцени з Генрі Кавіллом (Геральтом).

Дивіться відео невдалих дублів з першого сезону "Відьмака"