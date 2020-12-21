"Відьмак": Netflix показала невдалі дублі зі зйомок серіалу – відео
Шанувальники серіалу "Відьмак" з нетерпінням чекають виходу другого сезону, зйомки якого все ще тривають. Тим часом компанія Netflix вирішила зробити подарунок фанатам та показала невдалі дублі.
Нещодавно Netflix розпочала різдвяну кампанію під назвою 6 Days of Witchmas ("6 днів Відьмацтва"). У її рамках стрімінговий сервіс показав невдалі дублі зі зйомок першого сезону "Відьмака", повідомляють Розваги 24.
Читайте також: "Сам удома": якби Кевін Маккаллістер залишився удвох з котом – кумедна пародія
Нарізка невдалих дублів з'явилася в офіційному акаунті Netflix у Twitter після чергового голосування користувачів. Ролик триває всього хвилину, але цього достатньо, щоб добряче посміятися.
У відео актори забувають та плутають свої репліки, кумедно танцюють, сміються та випускають з рук реквізит. Але найбільше фанати оцінили кадр з конем, який вирішив сходити в туалет під час зйомки сцени з Генрі Кавіллом (Геральтом).
Дивіться відео невдалих дублів з першого сезону "Відьмака"
Поділитися новиною