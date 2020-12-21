Поклонники сериала «Ведьмак» с нетерпением ждут выхода второго сезона, сьемки которого все еще продолжаются. Между тем компания Netflix решила сделать подарок фанатам и показала неудачные дубли.

Недавно Netflix начала рождественскую кампанию под названием 6 Days of Witchmas ("6 дней Ведьмачества"). В ее рамках стриминговий сервис показал неудачные дубли со съемок первого сезона "Ведьмака", сообщают Развлечения 24.

Читайте также: "Один дома": если бы Кевин Маккаллистер остался вдвоем с котом – забавная пародия

6 Days of Witchmas – тематическая праздничная кампания от Netflix и "Ведьмака". Таким образом стриминг решил сделать поклонникам рождественские подарки. Ежедневно в Twitter-аккаунте Netflix пользователи голосовали за тот контент, который они хотели бы увидеть на следующий день. Так сеть увидела кадры со съемок второго сезона сериала и видеоролик о бестиарий "Ведьмака".

Нарезка неудачных дублей появилась в официальном аккаунте Netflix в Twitter после очередного голосования пользователей. Ролик длится всего минуту, но этого достаточно, чтобы хорошенько посмеяться.

В видео актеры забывают и путают свои реплики, забавно танцуют, смеются и выпускают из рук реквизит. Но больше всего фанаты оценили кадр с лошадью, которая решила сходить в туалет во время сьемки сцены с Генри Кавиллом (Геральтом).

Смотрите видео неудачных дублей с первого сезона "Ведьмака"