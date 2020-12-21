"Ведьмак": Netflix показала неудачные дубли со сьемок сериала – видео
Поклонники сериала «Ведьмак» с нетерпением ждут выхода второго сезона, сьемки которого все еще продолжаются. Между тем компания Netflix решила сделать подарок фанатам и показала неудачные дубли.
Недавно Netflix начала рождественскую кампанию под названием 6 Days of Witchmas ("6 дней Ведьмачества"). В ее рамках стриминговий сервис показал неудачные дубли со съемок первого сезона "Ведьмака", сообщают Развлечения 24.
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Нарезка неудачных дублей появилась в официальном аккаунте Netflix в Twitter после очередного голосования пользователей. Ролик длится всего минуту, но этого достаточно, чтобы хорошенько посмеяться.
В видео актеры забывают и путают свои реплики, забавно танцуют, смеются и выпускают из рук реквизит. Но больше всего фанаты оценили кадр с лошадью, которая решила сходить в туалет во время сьемки сцены с Генри Кавиллом (Геральтом).
Смотрите видео неудачных дублей с первого сезона "Ведьмака"
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