Спа для кота: відеоролик з котом, який насолоджується спа-процедурами, став вірусним у тіктоці

Користувачі мережі Карім і Фіфі, які активно ведуть власну сторінку у тіктоці, опублікували відео зі своїм улюбленцем. Воно миттєво стало вірусним і менше ніж за тиждень зібрало 76 мільйонів переглядів.

У ролику кіт Чейз разом із господарем Карімом насолоджуються спа-процедурами. Коли Фіфі заходить до кімнати, її чоловік та улюбленець лежать у ліжку зі шматочками огірків на очах та відпочивають під спокійну приємну музику.

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Жінку начебто обурила побачена картина. Вона швидко вимкнула музику, а Карім з подивом запитав у дружини, що вона робить.

Що я роблю? Що ти робиш?

– перепитала Фіфі у чоловіка.

Коли Карім відповів, що у них з котом "спа-день", вона зняла з очей Чейза шматочки огірка, що зовсім йому не сподобалося. Жінка хотіла витягнути кота з ліжка, але той почав агресивно нявчати та навіть кусати господарку за руку. Врешті-решт Фіфі довелося залишити чоловіка та кота у спокої.

Дивіться відео: спа-процедури чоловіка і кота

Коли Карім і Фіфі побачили, що це відео стрімко набуває популярності у мережі, вони зняли ще один ролик. Цього разу Карім влаштував спа-процедури не лише для Чейза, а й для ще 2-ох їхніх котів – Міллі та Ская. Сюжет відео майже повністю повторює перший ролик.

Коли це закінчиться?

– так Фіфі підписала друге відео з котячими спа-процедурами.

Дивіться відео: спа-процедури для трьох котів