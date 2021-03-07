Пользователи сети Карим и Фифи, которые активно ведут свою страницу в тиктоке, опубликовали видео со своим любимцем. Оно мгновенно стало вирусным и менее чем за неделю собрало 76 миллионов просмотров.

В ролике кот Чейз вместе с хозяином Каримом наслаждаются спа-процедурами. Когда Фифи заходит в комнату, ее муж и любимец лежат в кровати с кусочками огурцов на глазах и отдыхают под спокойную приятную музыку.

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Женщину возмутила увиденная картина. Она быстро выключила музыку, а Карим с удивлением спросил у жены, что она делает.

Что я делаю? Что ты делаешь?

– переспросила Фифи у мужа.

Когда Карим ответил, что у них с котом "спа-день", она сняла с глаз Чейза кусочки огурца, что совсем ему не понравилось. Женщина хотела вытянуть кота с постели, но тот начал агрессивно мяукать и даже кусать хозяйку за руку. В конце концов Фифи пришлось оставить мужа и кота в покое.

Смотрите видео: спа-процедуры мужчины и кота

Когда Карим и Фифи увидели, что это видео стремительно набирает популярность в сети, они сняли еще один ролик. На этот раз Карим устроил спа-процедуры не только для Чейза, но и для еще 2-х их котов – Милли и Ская. Сюжет видео почти полностью повторяет первый ролик.

Когда это закончится?

– так Фифи подписала второе видео с кошачьими спа-процедурами.

Смотрите видео: спа-процедуры для троих котов