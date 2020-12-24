Відчуй себе гладіатором: римський Колізей отримає нову висувну підлогу у стилі хай-тек
Уряд Італії оголосив тендер на будівництво нової версії висувної підлоги в Колізеї та чекає пропозицій від інженерів.
Як повідомляє BBC, Італійська влада оголосила про прийом пропозицій щодо дизайну нової підлоги, які повинні бути представлені на розгляд до 1 лютого і мають відповідати суворим критеріям, встановленим офіційними особами.
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Головна умова міністерства культури Італії – оновлена підлога та будь-які механічні компоненти повинні мати можливість швидко закриватися, щоб захистити підземні простори від дощу. Рим хоче відновити підлогу, щоб дати змогу відвідувачам краще уявити собі, яким був амфітеатр в його криваві спекотні дні та побачити Колізей з точки зору тих, хто бився на смерть на його арены.
Картина французького художника Жана-Леана Жерома "Пальці донизу" / Вікіпедія
Реконструкція – це прекрасна ідея, яка поширилася по всьому світу. Це буде велике технологічне втручання, яке надасть відвідувачам можливість не тільки побачити підземні кімнати, але і оцінити красу Колізею, стоячи в центрі арени,
– йдеться в заяві міністра культури Італії Даріо Франческіні.
Очікується, що роботи по встановленню нової підлоги вартістю 10 мільйонів євро (близько 12 мільйонів доларів) почнуться в наступному році і завершаться до 2023 року. Після завершення робіт в Колізеї планують проводити концерти та вистави.
Побудований у 80 році нашої ери, для того, щоб надати еліті римського суспільства можливість побачити кращі бойові вистави, Колізей вміщав 35 000 римлян, які були свідками смертельних битв. Хижаки, які приймали участь в боях, такі як леви і тигри, були розміщені під підлогою арени в клітках та доставлялись на арену за допомогою складних ліфтів.
Останні гладіаторські бої тут відбувалися в V столітті нашої ери, під час падіння Римської імперії. І хоча частина Колізею була зруйнована та розграбована, він як і раніше знаходиться в самому центрі італійської столиці та залишається однією з найвідоміших визначних пам'яток Італі.
Трейлер фільму Рідлі Скотта "Гладіатор", в якому можна побачити Колізей у всій його красі, та бої, що там відбувалися:
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