Правительство Италии объявило тендер на строительство новой версии выдвижного пола в Колизее и ждет предложений от инженеров.

Как сообщает BBC, итальянские власти объявили о приеме предложений по дизайну нового пола, которые должны быть представлены на рассмотрение до 1 февраля и должны соответствовать строгим критериям, установленным официальными лицами.

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Главное условие министерства культуры Италии – обновленный пол и любые механические компоненты должны иметь возможность быстро закрываться, чтобы защитить подземные пространства от дождя. Рим хочет восстановить пол, чтобы дать возможность посетителям лучше представить себе, каким был амфитеатр в его кровавые жаркие дни и увидеть Колизей с точки зрения тех, кто сражался на смерть на его арене.



Картина французского художника Жана-Леана Жерома "Пальцы вниз" / Википедия

Реконструкция – это прекрасная идея, которая распространилась по всему миру. Это будет большое технологическое вмешательство, которое предоставит посетителям возможность не только увидеть подземные комнаты, но и оценить красоту Колизея, стоя в центре арены,

– говорится в заявлении министра культуры Италии Дарио Франческини.

Ожидается, что работы по установке нового пола стоимостью 10 миллионов евро (около 12 миллионов долларов) начнутся в следующем году и завершатся до 2023 года. После завершения работ в Колизее планируют проводить концерты и спектакли.

Построенный в 80 году нашей эры, для того, чтобы предоставить элите римского общества возможность увидеть лучшие боевые представления, Колизей вмещал 35 000 римлян, которые были свидетелями смертельных битв. Хищники, которые принимали участие в боях, такие как львы и тигры, были размещены под полом арены в клетках и доставлялись на арену с помощью сложных лифтов.

Последние гладиаторские бои здесь происходили в V веке нашей эры, во время падения Римской империи. И хотя часть Колизея была разрушена и разграблена, он как и раньше находится в самом центре итальянской столицы и остается одной из самых известных достопримечательностей Итали.

Трейлер фильма Ридли Скотта "Гладиатор", в котором можно увидеть Колизей во всей его красе, и бои, что там происходили: