Во Флориде, США водитель экскаватора сошел с ума от счастья, когда ему привезли на утилизацию бизнесджет.

В сети набирает популярность видео, которое было опубликовано на странице Vice Aviator в Instagram. На видео оператор машины для утилизации техники своим манипулятором поднимает в воздух списанный самолет и крутит его по кругу.

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Кто из нас в детстве не мечтал поиграть в самолетики? Операторы экскаваторов, которые утилизируют самолеты, воплощают чьи-то детские мечты, что называется, в натуральную величину, и это их работа.

Я решил поискать 707, который недавно сдали на слом. Не добившись успеха, я развернулся и увидел, что "Лирджет" вот-вот встретит свою судьбу. Я и не подозревал, что это будет последний полет... и не тот, о котором я думал!,

– делится впечатлениями автор видео.

После последнего полета на этот самолет ожидает печальное будущее​.