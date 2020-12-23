Коли в душі пілот: екскаватор востаннє покатав літак над землею перед утилізацією – миле відео
У Флориді, США водій екскаватора збожеволів від щастя, коли йому привезли на утилізацію бізнесджет.
У мережі набирає популярності відео, яке було опубліковане на сторінці Vice Aviator в Instagram. На відео оператор машини для утилізації техніки своїм маніпулятором підіймає в повітря списаний літак і крутить його по колу.
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Хто з нас в дитинстві не мріяв погратися в літачки? Оператори екскаваторів, які утилізують літаки, втілюють чиїсь дитячі мрії, що називається, в натуральну величину, і це їх робота.
Я вирішив пошукати 707, який нещодавно здали на злам. Не добившись успіху, я розвернувся і побачив, що "Лірджет" ось-ось зустріне свою долю. Я і не підозрював, що це буде останній політ... і не той, про який я думав!,
– ділиться враженнями автор відео.
Після останнього польоту на цей літак очікує сумне майбутнє.
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