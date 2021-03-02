Видатні пам'ятники у Парижі замінили популярними персонажами: 12 фотографій

На вулицях будь-якого міста можна побачити пам'ятники, в яких увіковічили видатних людей чи важливі події історії. Париж – це місце, де такі скульптури можна побачити на кожному кроці, і це, без сумніву, неймовірно красиві витвори мистецтва. Але уявіть собі, як змінилася б французька столиця, якби пам'ятники відомим особистостям замінили на скульптури героїв фільмів та серіалів.

Французький художник та ілюстратор Бенуа Лапрай вирішив пофантазувати та створив візуалізації пам'ятників популярним персонажам на паризьких вулицях. Результат вражає своєю реалістичністю. Якби ви справді побачили таку скульптуру у місті, то навіть і не зауважили б, що тут щось не так.

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Ідея проєкту виникла у художника, коли він переїхав до Парижу у 2014 році. Надихнувсь тамтешніми пам'ятниками, він подумав, що було б цікаво створити своєрідний музей просто неба, щоб вшанувати героїв сучасної попкультури та підкреслити їхню важливість у нашому житті.

"Мільярдер-месник" – Бетмен

"Війська імперії" – Штурмовики з "Зоряних воєн"

"Сірий паломник" – Гендальф

"Амазонська принцеса" – Диво-жінка

"Добрий Огр та його супутник" – Шрек та Віслюк

Обирати героїв було непросто, оскільки знакових персонажів попкультури є дуже багато. Усі вони заслуговують бути учасниками цього проєкту,

– розповів Бенуа Лапрай.

Художник шукав ідеї, прогулюючись Парижем. Коли Бенуа знаходив нове місце, яке його надихало, він фотографував його. А вже потім розпочиналася клопітка праця у програмах для візуалізації та фоторедакторах. Чоловік намагався влучно підбирати героїв до конкретних місць, які б пасували саме їм. Крім того, він додавав на фото ще й допоміжні елементи, аби готова картинка розповідала цілу історію.

"Слуга принцеси" – Лінк з відеогри The Legend of Zelda

"Лорд імперії" – Дарт Вейдер

"Злий чоловік" – Галк

"Пожирач піци" – Черепашка-Ніндзя

"Воїн лісового клану" – Аватар

"Пара з мультфільму" – Джессіка Реббіт і Кролик Роджер

Бенуа Лапрай розповів, що створення однієї світлини може займати кілька тижнів, адже це доволі складний процес. До кінцевого результату зображення проходить багато етапів: пошук місця, зйомка, проявлення та сканування плівки, створення студійних знімків мініатюр, їх моделювання, текстурування та інтеграція у фотографію. Над усіма цими процесами художник працює разом зі своєю командою.

"Кишеньковий монстр та його тренер" – Еш і Пікачу