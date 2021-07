Від авторів Terminator: Resistance: у мережі показали трейлер нової гри про Робокопа

Французький видавець Nacon анонсував нову гру про Робокопа. Гра називатиметься RoboCop: Rogue City.

RoboCop: Rogue City – це абсолютно нова пригода про майбутнє правоохоронних органів. Rogue City стане першою великою відеогрою RoboCop після гри, випущеної у 2003 році для PS2, Xbox і ПК.

"Станьте культовим героєм – наполовину людиною, наполовину машиною, але цілим поліцейським – намагаючись відновити справедливість на небезпечних, охоплених злочинністю вулицях Старого Детройта", – йдеться в офіційному синопсисі гри.

Фільм відомий захопливою дією і складним оповіданням. І ми дуже раді, що шанувальники Робокопа зможуть випробувати це на власному досвіді в грі,

– сказав Роберт Марік, віцепрезидент MGM з глобальних споживчих продуктів та досвіду.

Над грою працюють розробники зі студії Teyon, яка створила Terminator: Resistance та Rambo: The Video Game.

Реліз гри на консолях і ПК заплановано

