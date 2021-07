От авторов Terminator: Resistance: в сети показали трейлер новой игры о Робокопе

Французский издатель Nacon анонсировал новую игру о Робокопе. Игра будет называться RoboCop: Rogue City.

RoboCop: Rogue City – это совершенно новое приключение о будущем правоохранительных органов. Rogue City станет первой крупной видеоигрой RoboCop после игры, выпущенной в 2003 году для PS2, Xbox и ПК.

"Станьте культовым героем – наполовину человеком, наполовину машиной, но целым полицейским – пытаясь восстановить справедливость на опасных, охваченных преступностью улицах Старого Детройта", – говорится в официальном синопсисе игры.

Фильм известен захватывающим действием и сложным повествованием. И мы очень рады, что поклонники Робокопа смогут испытать это на собственном опыте в игре,

– сказал Роберт Марик, вице-президент MGM по глобальным потребительским продуктам и опыту.

Над игрой работают разработчики студии Teyon, которая создала Terminator: Resistance и Rambo: The Video Game.

Релиз игры на консолях и ПК запланирован на



