Ви точно їх плутали: знаменитості, які неймовірно схожі один на одного
Джерело:Bored Panda
Подейкують, що у кожної людини є кілька двійників. Мабуть, кожен з нас зустрічав когось зі схожими рисами, тому повірити у це не так складно.
Дивовижна схожість трапляється й серед знаменитостей. Деякі з них схожі настільки, що здається, ніби у них точно мають бути родинні зв'язки, однак це не так. На такі збіги звернула увагу тіктокерка з нікнеймом shuhuhuh, яка регулярно публікує відео з зірками-двійниками.
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Чад Смітт і Віл Ферелл
Фото Fermatta Escuela de Música, Guillermo Quezada
Хав'єр Бардем та Джеффрі Морган
Фото з інстаграму bardemantarctic, jeffreydeanmorgan
Декс Шепард і Зак Брафф
Фото David Shankbone
Том Гарді та Логан Маршалл-Грін
Фото Gage Skidmore, інстаграм elemgy
Кетті Перрі та Зої Дешанель
Фото GillyBerlin, diginmag
Наталі Портман і Кіра Найтлі
Фото Gordon Correll, The Standard
Майкл Б. Джордан і Нік Кеннон
Фото Greg Hernandez, David Shankbone
Тімоті Оліфант і Джош Дюамель
Фото Peabody Awards, Daniel Ogren
Лейтон Містер та Мінка Келлі
Фото David Shankbone, Eva Rinaldi
Стів Карелл та Еліс Купер
Фото Eva Rinaldi, Super Festivals
Мая Мітчелл та Бейлі Медісон
Фото Toglenn, Walt Disney Television