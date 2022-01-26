Дивовижна схожість трапляється й серед знаменитостей. Деякі з них схожі настільки, що здається ніби у них точно мають бути родинні зв'язки, однак це не так. На такі збіги звернула увагу тіктокерка з нікнеймом shuhuhuh, яка регулярно публікує відео з зірками-двійниками.

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Чад Смітт і Віл Ферелл

Фото Fermatta Escuela de Música, Guillermo Quezada

Хав'єр Бардем та Джеффрі Морган

Фото з інстаграму bardemantarctic, jeffreydeanmorgan

Декс Шепард і Зак Брафф

Фото David Shankbone

Том Гарді та Логан Маршалл-Грін

Фото Gage Skidmore, інстаграм elemgy

Кетті Перрі та Зої Дешанель

Фото GillyBerlin, diginmag

Наталі Портман і Кіра Найтлі

Фото Gordon Correll, The Standard

Майкл Б. Джордан і Нік Кеннон

Фото Greg Hernandez, David Shankbone

Тімоті Оліфант і Джош Дюамель

Фото Peabody Awards, Daniel Ogren

Лейтон Містер та Мінка Келлі

Фото David Shankbone, Eva Rinaldi

Стів Карелл та Еліс Купер

Фото Eva Rinaldi, Super Festivals

Мая Мітчелл та Бейлі Медісон

Фото Toglenn, Walt Disney Television