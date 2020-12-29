Веселий плакат, в якому просять про допомогу у пошуках зниклого таргана на ім'я Колін, що зник зі своєї кухні через "надмірні протоколи Covid", став вірусним в мережі.

Жартівливе оголошення, знайдене на електроопорі в Сіднеї, Австралія, яке питає: "Ви бачили Коліна?", було розміщене на Reddit для розваги користувачів.

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Власник Коліна просить допомогти знайти свого улюбленця, оскільки той зник більше тижня тому через "надмірну кількість протоколів Covid на нашій кухні".

Значна грошова винагорода запропонована кожному, хто зможе ідентифікувати Коліна за його однією антеною, яка трохи коротша за іншу,

– йдеться в оголошенні.

В оголошенні громадян просять не чіпати таргана, а помістити його у контейнер та відразу ж зателефонувати власникам.

Користувачі швидко відреагували на оголошення про зниклого Коліна, багато хто стверджував, що нещодавно бачив його.

Я раніше бачила його кузена Чарльза на кухні.

Хммм, я бачив нещодавно таргана, який виглядав так, але був трохи менший.

Хто-небудь намагався зателефонувати за номером телефону?

"Легко впізнати, так як одна антена коротша за іншу". Я не можу згадати, чи були у вбитих мною тарганів симетричні антени чи ні.