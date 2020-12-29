Веселый плакат, в котором просят помочь найти пропавшего таракана по имени Колин, что исчез со своей кухни из-за "чрезмерных протоколов Covid", стал вирусным в сети.

Шутливое объявление, найденное на электроопоре в Сиднее, Австралия, которое спрашивает: "Вы видели Колина?", было размещено на Reddit для развлечения пользователей.

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Владелец Колина просит помочь найти своего любимца, поскольку тот исчез более недели назад из-за "чрезмерного количества протоколов Covid на нашей кухне".

Значительное денежное вознаграждение предлагается каждому, кто сможет идентифицировать Колина по его одной антенне, которая немного короче другой,

– говорится в объявлении.

В объявлении граждан просят не трогать таракана, а поместить его в контейнер и сразу же позвонить владельцам.

Пользователи быстро отреагировали на объявление о пропавшем Колине, много кто утверждал, что недавно видел его.

Я раньше видела его кузена Чарльза на кухне.

Хммм, я видел недавно таракана, который выглядел так, но был немного меньше.

Кто-нибудь пытался позвонить по номеру телефона?

"Легко узнать, так как одна антенна короче другой". Я не могу вспомнить, были ли у убитых мной тараканов симметричные антенны или нет.